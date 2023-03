Serie A, la Salernitana ferma il Milan a San Siro sull'1-1: i rossoneri salgono a +1 sulla Roma

La ventiseiesima giornata di Serie A si conclude con un'altra sorpresa: la Salernitana infatti ha clamorosamente fermato il Milan a San Siro sull'1-1. I rossoneri sono passati in vantaggio all'ultimo minuto del primo tempo grazie al colpo di testa di Giroud, ma non è bastato per portare a casa la vittoria. Gli ospiti si sono resi pericolosi in più di un'occasione e al minuto 61 hanno pareggiato i conti con Dia, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva del Milan. Con questo risultato il Diavolo fallisce l'aggancio all'Inter seconda (ferma a 50 punti), ma sale al quarto posto a quota 48 punti, portandosi a +1 dalla Roma. La Salernitana invece rimane al sedicesimo posto e si porta a +7 dalla zona retrocessione.