Serie A, ko Milan: l'Udinese vince 3-1

Ko Milan per mano dell'Udinese nella 27esima giornata di campionato: alla Dacia Arena finisce 3-1 per i bianconeri. Al 9' Pereyra sblocca la gara per il vantaggio dell'Udinese, nel finale del primo tempo Ibrahimovic pareggia dal dischetto (rigore assegnato con l'ausilio del Var, penalty anche ribattuto) e Beto porta di nuovo avanti la squadra di casa. Nella ripresa Ehizibue cala il tris. Con questo risultato il Milan resta a 48 punti, a +1 sulla Roma che domani sarà impegnata nel derby, mentre l'Udinese sale a 38.