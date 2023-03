Serie A, ko Milan al Franchi: la Fiorentina vince 2-1

Nell'anticipo del sabato sera della 25esima giornata di campionato la Fiorentina supera il Milan: al Franchi termina 2-1 per la formazione di Vincenzo Italiano. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, nella ripresa Nico Gonzalez sblocca la sfida siglando il vantaggio dal dischetto e all'87' Jovic di testa, dopo una splendida azione collettiva, raddoppia. Non basta al Milan il gol di Theo Hernandez nel finale per evitare la sconfitta. Il Milan resta a 47 punti in classifica, a +3 sulla Roma che domani sera affronterà la Juventus, mentre la Fiorentina si porta a 31.