Serie A, il Sassuolo continua a vincere: 1-0 contro lo Spezia, decide il rigore di Berardi

La ventisettesima giornata di Serie A si è aperta con la vittoria del Sassuolo contro lo Spezia. I neroverdi si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Berardi al minuto 71, bravo a trasformare il penalty concesso per fallo di mano di Amian. Gli uomini di Dionisi conquistano così il quarto successo consecutivo e salgono al decimo posto in classifica a quota 36 punti. Lo Spezia di Semplici invece resta diciassettesimo a 24 punti, a +5 dalla zona retrocessione.