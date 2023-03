Serie A: il Bologna ferma la Lazio sullo 0-0

Finisce 0-0 il match del sabato sera tra Bologna e Lazio. Nessun gol e un punto per parte al termine della sfida del Dall'Ara. Si ferma a tre, dunque, la striscia di vittorie consecutive dei biancocelesti in campionato. La squadra di Maurizio Sarri fallisce il sorpasso sull'Inter al secondo posto e rischia di essere scavalcata in terza posizione da Roma e Milan, se queste dovessero vincere rispettivamente contro Sassuolo e Salernitana. Con il punto guadagnato oggi, invece, i felsinei staccano momentaneamente la Juventus (in campo domani con la Salernitana), portandosi da soli al settimo posto.