Serie A, Atalanta-Empoli 2-1: la Dea ritrova la vittoria

Termina il secondo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A con il 2-1 dell'Atalanta sull'Empoli grazie alla rete del subentrato Hojlund. La Dea, reduce da 3 sconfitte ed un pareggio nelle ultime 4 giornate ritrova la vittoria, mentre per l'Empoli continua la scia negativa: i toscani non trovano vittoria da ormai 8 giornate. Con questo risultato l'Atalanta si posiziona sesta in zona Europa con 45 punti, mentre l'Empoli è quattordicesima con 28 punti, entrambe in attesa delle prossime sfide di questa giornata.