Si apre il sabato di Serie A con il pareggio tra Monza e Cremonese. La squadra di Ballardini era passata in vantaggio al 61' con il gol di Ciofani ma a riportare il risultato in parità ci pensa poco dopo Carlos Augusto che firma l'1-1. La Cremonese con 13 punti resta in zona retrocessione mentre il Monza con 34 si posiziona momentaneamente tredicesima in classifica. Alle 18.00 si sfideranno Salernitana e Bologna e alle 20.45 ci sarà Udinese-Milan.