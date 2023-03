Sassuolo, allenamento verso la Roma: sviluppo manovra ed esercitazioni tecnico-tattiche specifiche per reparto

Continua la preparazione del Sassuolo in vista della gara contro la Roma, in programma domenica alle ore 18 e valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Ecco il report della seduta odierna dei neroverdi: "Allenamento pomeridiano quest’oggi al Mapei Football Center dove i neroverdi hanno svolto riscaldamento, torello, sviluppo manovra ed esercitazioni tecnico-tattiche specifiche per reparto.

Domani mattina, sabato 11 marzo, ci sarà la seduta di rifinitura quindi alle ore 12,45, presso la sala stampa del Mapei Football Center, si terrà la conferenza prepartita di Mister Alessio Dionisi. Nel pomeriggio la partenza per il ritiro di Roma".

(sassuolocalcio.it)

