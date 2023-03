Sampdoria: recuperato Turk. Out Sabiri per influenza, differenziato per Gunter

Nuova seduta di allenamento a Bogliasco per la Sampdoria in vista della sfida di domenica in casa della Roma. Questa mattina, sul campo 1 del Mugnaini, Stankovic e il suo staff hanno svolto lavori tecnico-tattici con esercitazioni finalizzate al possesso palla.

In gruppo Martin Turk, che dunque chiude la possibile emergenza portieri della Sampdoria, mentre è ancora influenzato Sabiri. Sessioni differenziate, infine, per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Gunter.

Ancora alle prese coi recuperi dagli infortuni Audero e Pussetto. Domani, vigilia della sfida, è in programma la rifinitura nel pomeriggio prima di volare a Roma.