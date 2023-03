Sampdoria: torna Rincon, out per influenza Sabiri e Turk. Differenziato in campo per Günter

Prosegue il lavoro della Sampdoria in vista della sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico. Agli ordini di Stankovic la squadra si è allenata nel pomeriggio a Bogliasco svolgendo il seguente programma: esercitazioni per le finalizzazioni, partitelle tattiche e in spazi ridotti, supplementi di palestra e forza elastica per i nazionali di rientro.

Rincón ha raggiunto i compagni dopo gli impegni con le nazionali, mentre Sabiri e Martin Turk sono stati esentati per sintomi influenzali. Sedute differenziate per Conti, De Luca e Günter (quest’ultimo sul campo), percorsi riabilitativi per Audero e Pussetto. Domani è prevista una seduta mattutina.

(sampdoria.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE