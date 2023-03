Sampdoria: doppia seduta tra palestra e campo senza i nazionali. Winks in gruppo, Lammers ancora a parte

Doppia seduta odierna per la Sampdoria, con i blucerchiati che, in preparazione al match di domenica contro la Roma, in mattinata hanno lavorato in palestra, mentre nel pomeriggio si sono spostati in campo per delle esercitazioni sui possessi. Dejan Stankovic non ha ancora a disposizione gli otto giocatori partiti per indossare la maglia della propria nazionale, ma ritrova in gruppo Harry Winks. Hanno lavorato ancora a parte, invece, Andrea Conti, Manuel De Luca e Sam Lammers, mentre Emil Audero e Ignacio Pussetto continuano a seguire i rispettivi programmi di recupero post-intervento. Domani i blucerchiati svolgeranno una seduta mattutina.

