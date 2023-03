Roma-Udinese: aperta la vendita dei biglietti

Da qualche minuto è aperta la vendita dei biglietti per Roma-Udinese, match valido per la trentesima giornata di Serie A, in programma nel weekend del 15 e del 16 aprile, per il quale, però, non sono state ancora annunciate né la data né l'ora. Lo ha annunciato la Roma su Twitter.

Dopo la sconfitta con il Sassuolo, la Roma tornerà a giocare all'Olimpico in campionato contro la Sampdoria. Il match successivo a quello con i blucerchiati sarà quello con l'Udinese.