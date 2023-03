Roma-Sassuolo, striscioni per Mourinho in Curva Sud e Tribuna Tevere: "Chi difende i colori è nostro alleato" (FOTO)

Stadio Olimpico compatto a sostegno di José Mourinho. Prima del fischio d'inizio di Roma-Sassuolo, infatti, sono stati srotolati tre striscioni a favore dello Special One, dopo la conferma della squalifica per due giornate per i fatti di Cremona, dove il portoghese fu espulso dopo una discussione con il quarto uomo Marco Serra. "Chiunque difende i colori di Roma è nostro alleato. Daje Mourinho!", è quanto si legge su uno striscione in Curva Sud ad opera del gruppo Roma. "Con Mourinho, a difesa della Roma" e "Più colpite, più combatteremo... In campo 11 Mourinho!", sono le frasi che campeggiano in Tribuna Tevere. Come era stato annunciato prima del match, i tifosi hanno effettuato anche la pañolada.