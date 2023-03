Roma-Sassuolo: Smalling capitano

Sarà Chris Smalling a guidare da capitano la Roma nella 26esima giornata contro il Sassuolo, sfida in scena alle 18.00 allo Stadio Olimpico. In assenza di Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante (squalificato) e Gianluca Mancini (in panchina), il difensore inglese indosserà per la prima volta dal 1' la fascia di capitano.