Roma-Sassuolo, M. Lopez: "Gran primo tempo ma non basta, nella ripresa inizierà un'altra partita"

Al termine dei primi 45 minuti di Roma-Sassuolo, con i neroverdi avanti 3-1 sulla squadra di José Mourinho, il centrocampista di Alessio Dionisi, Maxime Lopez, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole.

MAXIME LOPEZ A DAZN

Che primo tempo avete fatto?

"Abbiamo fatto un gran primo tempo. Abbiamo trovato lo spazio per andare in avanti e abbiamo fatto loro del male. Poi con gli episodi, il cartellino rosso e il rigore, ci siamo portati sul 3-1. Ma non basta, dobbiamo fare ancora di più, perché nel secondo tempo inizierà un'altra partita. Secondo me cambieranno qualcosa, noi dobbiamo continuare così per fare ancora più gol".