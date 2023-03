Roma-Sassuolo: Kumbulla espulso, salterà il derby per squalifica

Marash Kumbulla non sarà a disposizione di José Mourinho nel derby contro la Lazio, in programma domenica alle ore 18. Il difensore centrale albanese, infatti, sarà squalificato, in quanto espulso durante Roma-Sassuolo. Durante il recupero del primo tempo, l'ex giocatore del Verona ha dato un calcio a palla lontana al capitano neroverde, Domenico Berardi. Dopo l'on-field review, l'arbitro Micheal Fabbri ha cacciato Kumbulla per condotta violenta.