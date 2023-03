Giornata da ricordare per Leonardo Spinazzola. Con la titolarità in Roma-Sassuolo, infatti, l'esterno ha raggiunto quota cento presenze in giallorosso, traguardo celebrato su Twitter dal club capitolino. Acquistato dalla Juventus nel 2019, il numero 37 è alla sua quarta stagione nella Roma, con la cui maglia ha realizzato anche cinque gol.