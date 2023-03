ROMA-JUVENTUS: le formazioni UFFICIALI. Pellegrini e Wijnaldum alle spalle di Dybala (VIDEO)

Alle 20.45 allo Stadio Olimpico, ancora tutto esaurito, va in scena Roma-Juventus per continuare la corsa Champions. Nel big match della 25esima giornata c'è José Mourinho in panchina, dopo la sospensione della squalifica a seguito dell'episodio con il IV uomo Serra di Cremonese-Roma: il portoghese ritrova Smalling in difesa, sceglie Cristante e Matic in mediana e davanti si affida al capitano Pellegrini, che stringe i denti dopo l'attacco influenzale che lo ha colpito in settimana, e Wijnaldum, alla seconda partita consecutiva da titolare, a supporto dell'ex Dybala. Panchina per Abraham e Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Dybala.

All.: Mourinho.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Miretti, Paredes, Barrenechea, Chiesa, Kean, Soulé, Iling-Junior.

All.: Allegri.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Carbone - Lo Cicero. IV uomo: Ayroldi. VAR: Aureliano. AVAR: Paganessi.

PREPARTITA

19.53 - Anche la Roma annuncia la formazione ufficiale:

19.48 - Il giornalista di Dazn Tommaso Turci anticipa l'11 della Roma:

19.45 - Ufficiali le scelte iniziali di Allegri:

19.20 - La Roma arriva allo Stadio Olimpico.