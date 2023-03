Roma-Juventus, i tifosi ricordano Costanzo: «"Boni, state boni", ciao Maurizio»

In occasione di Roma-Juventus tifosi giallorossi ricordano Maurizio Costanzo, noto giornalista e conduttore televisivo-radiofonico che è stato anche consulente esterno per la comunicazione della Roma scomparso lo scorso 24 febbraio. In Tevere è stato esposto uno striscione per salutare Costanzo: «"Boni, state boni" ciao Maurizio».