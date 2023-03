Roma-Juventus: giallorossi imbattuti in campionato contro i bianconeri per la prima volta dal 2003/04

La Roma vince 1-0 contro la Juventus e, per la prima volta dalla stagione 2003/04, resta imbattuta in entrambe le sfide stagionali in Serie A contro i bianconeri, come riportato dal portale di statistiche Opta. Se oggi i giallorossi hanno portato a casa la vittoria grazie alla rete di Gianluca Mancini, all'andata avevano pareggiato per 1-1 all'Allianz Stadium, con Tammy Abraham che aveva risposto al vantaggio juventino firmato Dusan Vlahovic. L'ultima volta in cui la Roma aveva chiuso un campionato senza perdere contro la Juventus, sulla panchina giallorossa sedeva Fabio Capello.

