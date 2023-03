Roma-Juventus, i convocati di Allegri: out De Sciglio per un affaticamento muscolare, tornano Locatelli e Miretti

Mattia De Sciglio salta Roma-Juventus. Come rivelato dal giornalista Romeo Agresti, l'esterno bianconero non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il match dell'Olimpico a causa di un affaticamento muscolare. L'ex Milan era in ballottaggio con Juan Cuadrado per un posto da titolare sulla fascia destra che, a questo punto, dovrebbe essere riservato al colombiano.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per il match di Roma. Come scritto in precedenza

. Questa la lista completa: 1 Szczesny, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahović, 10 Pogba, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes ,36 Perin, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli, 45 Barrenechea. (juventus.com)

