Roma-Juventus, ammonito Cristante: era diffidato, salterà il Sassuolo

Bryan Cristante salterà la sfida col Sassuolo, in programma domenica prossima alle 18.00 e valida per la 26esima giornata di campionato. Il centrocampista giallorosso è stato ammonito nel corso di Roma-Juventus ed essendo diffidato salterà il prossimo turno, tornando a disposizione per la successiva partita di Serie A, il derby con la Lazio.