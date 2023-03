Milan, Tonali: "Il derby di Roma non deve metterci pressione"

DAZN - Prima del fischio d'inizio di Udinese-Milan, sfida valida per la 27esima giornata di campionato, Sandro Tonali ha parlato ai microfoni dei cronisti anche di Lazio-Roma, in scena domani: "Derby di Roma? L'unica cosa è che non ci deve dare pressione, dobbiamo giocare come sappiamo fare e vincere la partita. Se saranno tre punti, saranno importantissimi per la Champions. Bisogna andare in campo concentrati e dare il 100%", le parole del centrocampista rossonero.