Lazio: Vecino squalificato contro la Roma

Matias Vecino non giocherà il derby di Roma, in programma domenica 19 marzo alle ore 18. L'uruguaiano salterà la stracittadina per squalifica. Al 46' della sfida in corso tra la sua Lazio e il Bologna, infatti, l'ex centrocampista dell'Inter è stato ammonito dall'arbitro Fabio Maresca. Essendo diffidato, sarà costretto a guardare dalla tribuna la sfida contro i giallorossi.