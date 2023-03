In casa Lazio si teme una nuova lesione muscolare al flessore della coscia destra per il capitano biancoceleste, Ciro Immobile, che ieri ha saltato l'allenamento a Formello. In attesa di esami approfonditi, il centravanti azzurro sarà costretto a saltare le sfide contro AZ Alkmaar e Bologna. È a rischio, inoltre, la sua presenza sia nel match di ritorno contro gli olandesi che nel derby con la Roma, in programma domenica 19 marzo alle ore 18.

(gazzetta.it)

