Allerta massima per il derby Lazio-Roma di questo pomeriggio. Come riporta l'emittente satellitare, fuori dall'Olimpico, all'altezza del Ponte della Musica, si sono registrati lanci di fumogeni e bottiglie da parte di alcuni tifosi: la polizia, schierata in tenuta anti sommossa, è riuscita a fermare sul nascere l'iniziativa con delle cariche di alleggerimento. Alcuni petardi sono esplosi in direzione dei blindati delle forze dell’ordine.

(Sky Sport)