Lazio-Roma, Mourinho con Foti nel tunnel che porta agli spogliatoi: probabile confronto con la squadra dopo la partita

Uno dei grandi assenti nel derby della Capitale, perso per 1-0 dalla Roma in casa della Lazio, è stato sicuramente José Mourinho. Il tecnico giallorosso, infatti, non ha potuto seguire la partita dalla panchina perché squalificato. Al termine del match, però, lo Special One è passato nel tunnel che porta agli spogliatoi dello Stadio Olimpico insieme al suo vice Salvatore Foti, come riferito dall'inviato di Dazn, Tommaso Turci. È probabile, dunque, che il portoghese abbia avuto un confronto con la squadra sul derby appena terminato.