Lazio: nuovi esami per Immobile. L'attaccante: "Derby? Sto meglio, dipende da oggi"

Ciro Immobile migliora, ma è ancora presto per fissare la data del recupero e per sbilanciarsi sulla sua eventuale presenza nel derby di domenica contro la Roma. "Lo staff medico della Lazio - informa il club - comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico".

All'arrivo in clinica, l'attaccante è stato intercettato dai cronisti presenti: "Recupero per il Derby? Sto meglio, dipende da oggi".