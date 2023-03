Lazio, il medico sociale Rodia: "In settimana nuovi controlli per Immobile. Contusione alla caviglia per Hysaj"

LAZIOSTYLE CHANNEL - Al termine del match pareggiato 0-0 in casa del Bologna, il medico sociale della Lazio, il dottor Fabio Rodia, ha fatto il punto sulle condizioni di Ciro Immobile, Luis Alberto ed Elseid Hysaj. Queste le sue parole:

"Immobile sta continuando nel migliore dei modi il programma riabilitativo. Viene sottoposto quotidianamente a controlli, in settimana faremo ulteriori check per comprendere la sua situazione. Luis Alberto ha iniziato ad accusare disturbi gastrici, appena è stato sostituito ha avuto necessità di tornare negli spogliatoi. Ha avuto nausea e sensazione di vomito. Hysaj ha avuto una contusione importante della caviglia. Siamo riusciti a portarlo fino in fondo grazie alla sua sopportazione e disponibilità".