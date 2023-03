Juventus, l'allenamento verso la Roma: palestra per Cuadrado, Pogba, Fagioli e Kostic. Miretti parzialmente in gruppo

La Juventus si è allenata nella giornata odierna per preparare la partita contro la Roma, in programma domenica sera e valida per la venticinquesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno svolto la seduta a porte aperte a media e tifosi. Ecco il report dell'allenamento: Cuadrado, Pogba, Fagioli e Kostic hanno lavorato in palestra, mentre Milik è ancora ai box. La buona notizia per Allegri è il recupero di Miretti che, dopo un'iniziale sessione a parte, si è unito al gruppo e ora punta alla convocazione per la prossima gara.