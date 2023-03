Allenamento all'antivigilia del match contro la Roma, in programma domenica alle ore 20:45, per la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri ha lavorato su esercitazioni tecniche sia focalizzate allo sviluppo della manovra che specifiche per reparto, svolgendo poi anche una partitella. Domani, i bianconeri si alleneranno nel pomeriggio, prima di partire per Roma. In mattinata, alle ore 11:30, Allegri terrà la conferenza stampa pre partita.

(juventus.com)

