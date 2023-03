Giudice Sportivo: Cristante salta il Sassuolo. Terza sanzione per Matic, prima per Spinazzola. Ammenda di 8mila euro alla Roma

Conclusa la venticinquesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, la società giallorossa è stata multata di 8mila euro "per avere, suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settore occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura".

A causa dell'ammonizione ricevuta contro la Juventus, Bryan Cristante, già diffidato, salterà la gara contro il Sassuolo (domenica 12 marzo alle ore 18). Terza sanzione per Nemanja Matic, prima per Leonardo Spinazzola. Gianluca Mancini invece resta in diffida e, al prossimo cartellino giallo, sarà squalificato.

Moise Kean, espulso in seguito a una reazione scomposta nei confronti di Mancini, salterà le prossime due giornate di Serie A e inoltre dovrà pagare una multa da 10mila euro.

(legaseriea.it)

VAI AL REFERTO UFFICIALE