FOTO - Roma-Sassuolo 1-3 HT

Roma sotto di due gol e di un uomo al termine del primo tempo del match contro il Sassuolo. I neroverdi conducono per 3-1 all'Olimpico, grazie alla doppietta tra il 13' e il 18' di Armand Laurienté e alla rete su calcio di rigore di Domenico Berardi, arrivata al quarto minuto di recupero. In occasione del penalty assegnato ad Alessio Dionisi, l'arbitro Micheal Fabbri ha espulso il difensore giallorosso Marash Kumbulla, colpevole di condotta violenta per un calcio ai danni del capitano neroverde. A nulla vale, finora, il primo gol in giallorosso di Nicola Zalewski, arrivato al 26'.