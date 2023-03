FOTO - Roma-Juventus, le sciarpe e il cartellone a sostegno dell'Ucraina: "Scaldiamo il cuore, riscaldiamola"

"Scaldiamo il cuore, riscaldiamo l'Ucraina". È questo il testo del cartellone mostrato allo Stadio Olimpico durante Roma-Juventus, a favore della popolazione colpita dalla guerra. Molte anche le sciarpe con lo scudetto giallorosso da una parte e un cuore con i colori della bandiera ucraina dall'altra, vendute ieri nell'impianto, il cui ricavato verrà devoluto all'UNHCR per l’acquisto di generatori elettrici da inviare alle persone rimaste al freddo nelle zone colpite dal conflitto. Da qui anche il testo del cartellone, in cui si fa riferimento, appunto, al riscaldamento dell'Ucraina.