FOTO - Roma-Juventus, la coreografia: l'Olimpico si colora di giallo e rosso

Lo Stadio Olimpico, che registra l'ennesimo sold out stagionale, si colora interamente di giallo e rosso. È la coreografia messa in scena dall'impianto sportivo in occasione del big match della 25esima giornata tra Roma e Juventus: i tifosi hanno mostrato bandierine rosse e gialle prima del fischio d'inizio. La Roma è chiamata a reagire dopo la brutta sconfitta in trasferta contro la Cremonese.