"Non esiste l'audio del quarto uomo nel dialogo con Mourinho durante Cremonese-Roma di ieri". Lo spiegano all'agenzia di stampa fonti dell'Aia, che aggiungono: "Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perche' la sua voce e i rumori di fondo interferirebbero con l'audio dell'arbitro e degli uomini alla Var. La registrazione avviene solo nel caso il quarto uomo spinga il pulsante e attivi il meccanismo, ma ieri sera - concludono le fonti Aia - questo non e' avvenuto".

(ansa)