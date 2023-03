Cremonese, Ballardini: "La vittoria con la Roma? Possiamo fare ancora meglio. Abbiamo concesso occasioni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, l'allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, è tornato anche sulla vittoria dei grigiorossi contro la Roma, arrivata lo scorso martedì con il punteggio di 2-1. Queste le sue parole:

Contro la Roma si è vista compattezza.

"Possiamo fare ancora meglio. La Roma ha valori assoluti, ma abbiamo concesso occasioni pericolose agli avversari quando invece bastava essere più attenti per non farci mettere in difficoltà, come nel caso del gol in cui bisognava capire come difendere. Poi penso al controllo di petto di Pellegrini su cui è stato bravo Carnesecchi. Dobbiamo essere ancora più bravi a coprire il campo quando gli avversari attaccano la porta".

Il gol subito contro la Roma è dovuto ad una difesa che non si è mossa con i tempi giusti. Il Sassuolo è altrettanto veloce, serve qualcuno che comanda la difesa?

"Serve mettersi bene rispetto alla palla. Loro hanno sfruttato lo spazio che dovevamo occupare noi, bisognava scappare via e non siamo stati così bravi nella lettura, quindi ci hanno fatto gol".