Conferenza stampa, Sarri: “Conference League o derby? Scelgo il derby”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Lazio. L’allenatore biancoceleste ha parlato della partita in programma martedì contro l’AZ Alkmaar e anche del derby. Queste le sue parole:

Cosa dobbiamo fare per passare il turno? Gol, e non prenderlo. L’AZ è una squadra che concede ma è anche pericolosa, bisogna cercare di tenerli nella loro metà campo il più possibile. Devo essere sincero fino in fondo, questa è una gara che va vista con l’ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo e se devo fare una scelta scelgo quella di tre giorni dopo (il derby, ndr).

Su Mourinho:

A me dispiace non incontrare Mourinho, lo vedo sempre molto volentieri. Credo sia una perdita anche per l’atmosfera, avrei perferito incontrarlo.