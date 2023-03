Caso Mourinho-Serra: il tecnico ascoltato per mezz'ora. Entro stasera la sentenza

DA VIA CAMPANIA ANNALISA FERRANTE - José Mourinho è tornato in Procura Federale per l'udienza della Corte Sportiva d'Appello in merito alla squalifica di due giornate comminatagli dopo l'espulsione rimediata in Cremonese-Roma, arrivata in seguito alla discussione con il quarto uomo Marco Serra.

14.58 - L'Avvocato Conte esce dalla Procura Federale senza rilasciare dichiarazioni. Mourinho è stato ascoltato per circa mezz'ora prima di lasciare la struttura da un'uscita secondaria, eludendo così i cronisti presenti.

13.00 - Arrivato il tecnico giallorosso insieme all'avvocato Antonio Conte.