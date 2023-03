Bergomi: "Ibanez fa di tutto per togliersi, con questi arbitri non avrei mai giocato"

SKY SPORT - Commentando il derby di Roma e la prestazione della squadra di Mourinho, Beppe Bergomi ha detto: "Non mi aspettavo una partita diversa dalla Roma. Quando vince la esaltiamo per questo suo modo di giocare". Poi, da ex difensore, ha parlato così dell'episodio chiave del match: "In occasione del rosso, Ibañez fa di tutto per togliersi. Con questi arbitraggi io non avrei mai giocato".