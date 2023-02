VIDEO - Cremonese-Roma, Abraham l'unico a scusarsi a fine partita con i tifosi giallorossi presenti allo stadio

Clamoroso ko della Roma, che perde ancora contro la Cremonese (dopo la sconfitta in Soppa Italia) e sciupa un'enorme occasione per agganciare Inter e Milan al secondo posto in classifica. I capitolini hanno perso per 2-1 e al termine del match solamente Tammy Abraham si è scusato con i tifosi giallorossi presenti (circa un migliaio) allo Stadio Zini.