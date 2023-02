Udinese, rottura del legamento crociato del ginocchio destro per Ebosse: stagione finita

Brutte notizie per l'Udinese di Sottil, che dovrà rinunciare a Enzo Ebosse per il resto della stagione. Il difensore friulano era stato sostituito a causa di un problema fisico al minuto 18 della gara contro l'Inter e gli esami strumentali hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il campionato del classe '99 è quindi già terminato, motivo per cui non prenderà parte a Roma-Udinese della trentesima giornata di campionato (data e orario da confermare). Ecco il comunicato ufficiale: "Udinese Calcio comunica che Enzo Ebosse, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il calciatore sarà operato lunedì prossimo dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma".

(udinese.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE