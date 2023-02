In casa il Torino si impone di misura sull'Udinese nella 21a giornata di campionato: all'Olimpico Grande Torino termina 1-0 per i granata grazie alla rete di Karamoh al 49° minuto di gioco. Con questo successo la squadra di Ivan Juric si porta al settimo posto in classifica, a quota 30, un punto in più dell'Udinese di Sottil.