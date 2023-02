Serie A, Verona-Salernitana 1-0: decide Ngonge

Allo stadio Bentegodi il Verona conquista una preziosa vittoria in ottica salvezza: la squadra di casa supera per 1-0 la Salernitana nella 22esima giornata di campionato. Decide la rete di Ngonge al 31', da segnalare nel finale anche un intervento di Montipò su Piatek ad evitare il pareggio. Con questo successo il Verona, avversario della Roma nel prossimo turno di Serie A, si porta a quota 17 punti in classifica, a -2 dallo Spezia quartultimo. La Salernitana resta a 21.