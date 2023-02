Serie A, Udinese-Spezia 2-2: Nzola firma il pari

Nel pomeriggio di Serie A si sfidano Udinese e Spezia, guidata da Semplici dopo l'esonero di Gotti, nel match valido per la 24esima giornata: termina 2-2 alla Dacia Arena. Apre la gara al 6' la rete di Nzola per il vantaggio degli ospiti, poi l'Udinese ristabilisce la parità con Beto al 22' e rimonta con la rete di Pereyra al 55'. Ma al 72' è ancora Nzola a trascinare lo Spezia e a firmare il 2-2 finale. Con questo pareggio l'Udinese si porta a 31 punti in classifica mentre lo Spezia sale a 20, a +3 sul Verona terzultimo che domani affronterà la Fiorentina.