Serie A, Spezia-Napoli 0-3: gli azzurri allungano a +16

Non si ferma più la corsa del Napoli, che dopo il successo contro la Roma al Maradona batte anche lo Spezia al Picco. Finisce 0-3 per la squadra di Spalletti, in vantaggio con il calcio di rigore di Kvaratskhelia. Nella ripresa la doppietta di Osimhen per lo 0-3 finale. Gli azzurri volano dunque momentaneamente a +16 dalla coppia formata da Inter e Roma.