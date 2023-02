Serie A, Spezia-Juventus 0-2: in gol Kean e Di Maria

Nella 23esima giornata di campionato la Juventus passa 2-0 in casa dello Spezia: con un gol per tempo, di Kean al 32' e di Di Maria al 66', i bianconeri vincono al Picco. Con questo successo la squadra di Allegri si porta a 32 punti in classifica, mentre lo Spezia resta a 19, a +2 sul Verona terzultimo che questa sera affronterà la Roma all'Olimpico.