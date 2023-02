Serie A, Sassuolo-Napoli 0-2: gli azzurri vanno a +18

Si conclude il primo anticipo del 23mo turno di Serie A, iniziato alle 20.45 con Sassuolo-Napoli. Gli uomini di Spalletti portano a casa la settima vittoria consecutiva grazie ai gol di Kvaratskhelia e Osimhen e si portano a 62 punti, 18 in più rispetto all'Inter che domani alle 20.45 proverà ad accorciare le distanze nel match contro l'Udinese e 21 in più rispetto a Roma, Atalanta e Milan.