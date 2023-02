Serie A, Sassuolo-Atalanta 1-0: decide Laurienté

Il sabato di Serie A si chiude con la vittoria casalinga del Sassuolo sull'Atalanta nella 21a giornata: al Mapei Stadium finisce 1-0 per la squadra di Dionisi. Al 55' sblocca la rete di Laurienté che regala i tre punti ai neroverdi contro l'Atalanta in inferiorità numerica dal 30' per l'espulsione di Maehle. Nel finale di gara c'è anche da segnalare il rosso a Muriel. Con questo successo il Sassuolo sale a quota 23 punti in classifica, mentre la squadra di Gasperini resta a 38, a -2 dalla Roma.