Serie A, Sampdoria-Bologna 1-2: decide Orsolini nel finale

Il sabato di Serie A si apre con l'anticipo delle 15.00, valido per la 23esima giornata, tra Sampdoria e Bologna: a Marassi gli ospiti vincono per 2-1. Apre la rete di Soriano al 27' per il vantaggio rossoblù, nella ripresa la Sampdoria pareggia con Sabiri al 68' su calcio di rigore, ma Orsolini nel finale sigla il nuovo vantaggio e firma la vittoria per il Bologna. La squadra di Thiago Motta si porta a 32 punti in classifica, la Samp resta a 11.